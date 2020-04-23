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Евро-2000 был незабываемым! А сможете отгадать звезд того турнира?
Источник материала: Tut.by
Чемпионат Европы 2000 года был одним из самых драматичных турниров современности, судьба которого решилась благодаря правилу «золотого года». А вы помните звезд того Евро? SPORT.TUT.BY загадал 16 футболистов из 16 сборных, причем ответом послужит наклейка из фирменного журнала Panini, очень популярного в то время среди подростков.
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SPORT.TUT.BY загадал 16 футболистов из 16 сборных, причем ответом послужит наклейка из фирменного журнала Panini.
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