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Евро-2000 был незабываемым! А сможете отгадать звезд того турнира?

23.04.2020 13:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чемпионат Европы 2000 года был одним из самых драматичных турниров современности, судьба которого решилась благодаря правилу «золотого года». А вы помните звезд того Евро? SPORT.TUT.BY загадал 16 футболистов из 16 сборных, причем ответом послужит наклейка из фирменного журнала Panini, очень популярного в то время среди подростков.


Фото: Daily Active

Кстати, у нас уже есть тесты по чемпионату Европы-96 и чемпионату мира-98. Не забудьте их пройти!

 

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SPORT.TUT.BY загадал 16 футболистов из 16 сборных, причем ответом послужит наклейка из фирменного журнала Panini.
 
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