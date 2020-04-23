ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Белыничском районе VW сбил мужчину. Пешеход в реанимации

23.04.2020 13:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Пешеход попал под колеса легковушки в Белыничском районе, сообщили в областной ГАИ.


Авария произошла 22 апреля, около 21.55, вблизи деревни Неропля. По информации инспекторов, 48-летний водитель Volkswagen Passat сбил мужчину, который переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пешеход получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы.

В ГАИ отметили, что ранее пешеход неоднократно привлекался к административной ответственности за отсутствие фликера. И в этот раз, несмотря на темное время суток, световозвращающих элементов на одежде он не имел.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ГАИ отметили, что ранее пешеход неоднократно привлекался к административной ответственности за отсутствие фликера. И в этот раз, несмотря на темное время суток,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Витеблянин «повелся» на звонок банковских мошенников - и за секунду потерял почти 8 тысяч рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика