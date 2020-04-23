В Белыничском районе VW сбил мужчину. Пешеход в реанимации

Источник материала: Tut.by

Пешеход попал под колеса легковушки в Белыничском районе, сообщили в областной ГАИ.





Авария произошла 22 апреля, около 21.55, вблизи деревни Неропля. По информации инспекторов, 48-летний водитель Volkswagen Passat сбил мужчину, который переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пешеход получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы.

В ГАИ отметили, что ранее пешеход неоднократно привлекался к административной ответственности за отсутствие фликера. И в этот раз, несмотря на темное время суток, световозвращающих элементов на одежде он не имел.