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В Белыничском районе VW сбил мужчину. Пешеход в реанимации
Источник материала: Tut.by
Пешеход попал под колеса легковушки в Белыничском районе,
Авария произошла 22 апреля, около 21.55, вблизи деревни Неропля. По информации инспекторов, 48-летний водитель Volkswagen Passat сбил мужчину, который переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобиля.
В результате ДТП пешеход получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы.
В ГАИ отметили, что ранее пешеход неоднократно привлекался к административной ответственности за отсутствие фликера. И в этот раз, несмотря на темное время суток, световозвращающих элементов на одежде он не имел.
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В ГАИ отметили, что ранее пешеход неоднократно привлекался к административной ответственности за отсутствие фликера. И в этот раз, несмотря на темное время суток,...
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