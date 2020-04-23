Источник материала: Новости Волковыска

Прокуратура Центрального района г. Читы провела проверку по обращению жительницы краевого центра о защите ее прав как узника фашистских лагерей.

Установлено, что в период с июля 1943 года по май 1944 года немецко-фашистские оккупанты содержали ее и членов ее семьи в фашистской тюрьме, расположенной в г. Волковыске. Указанные обстоятельства подтверждены объяснениями свидетелей, сведениями государственного комитета по архивам и делопроизводству Республики Беларусь и информацией директора архива г. Гродно.

В связи с этим прокуратура направила в интересах женщины исковое заявление в суд с требованием признать ее бывшим несовершеннолетним узником фашизма, а также выдать ей соответствующее удостоверение.