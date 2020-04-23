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Отклонили ультиматум: последние бои за Могилёв и прорыв в город фашистов

23.04.2020 13:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Пока отдельные полки, батальоны, отряды сражались по всем фронтам обороны Могилева, случилась кульминация, кульминация в общем понимании этой отдельной военной драмы.  

Отклонили ультиматум: последние бои за Могилёв и прорыв в город фашистов

А была ли кульминация у простых солдат в окопах? В полном неведении и лишь один приказ: держаться во что бы то ни стало!    

Отклонили ультиматум: последние бои за Могилёв и прорыв в город фашистов

Развязка началась 20 июля. Немецкое подкрепление залатало бреши истрепанного войска. А вечером 19-го гитлеровцы  получили приказ на штурм Могилева. Четыре немецких пехотных дивизии пять дней «грызли» крепость-Могилев со всех сторон.

Отклонили ультиматум: последние бои за Могилёв и прорыв в город фашистов

23 июля противник прорвался на окраины города. Воины и ополченцы отклонили ультиматум захватчиков о капитуляции. На совещании командного состава дивизии и руководства города было решено с боями выходить из окружения.

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Люди в материале: Анастасия Дехтяр

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Пока отдельные полки, батальоны, отряды сражались по всем фронтам обороны Могилева, случилась кульминация, кульминация в общем понимании этой отдельной военной...
 
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