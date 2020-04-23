Доллар и евро снижается: узнайте курс валют на 23 апреля 2020

Источник материала: Myfin

23.04.2020: итоги торгов БВФБ

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.0262 рубля до 2.4687, что составило 1.05%. Всего за месяц доллар ослаб на 0.1709 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0383 (1.42%), на 23 апреля 2020 курс составил 2.6645. По итогам месяца евро уменьшился на 0.1655 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0388 рублей (1.2%). За месяц средневзвешенный курс рубля увеличился всего на 0.015 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 54 229 500 29 170 900 25 385 200

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.41 – 2.47 рублей, курс продажи доллара 2.475 – 2.54. Евро можно было продать в диапазоне 2.6 – 2.665 рублей, купить – 2.669 – 2.74.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =75.5 (стоимость 1 доллара равна 75.5 российских рублей),

=75.5 (стоимость 1 доллара равна 75.5 российских рублей), EUR/USD =1.08 (1 евро стоит 1.08 доллар),

=1.08 (1 евро стоит 1.08 доллар), EUR/RUB =81.5 (81.5 рубль составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .