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Доллар и евро снижается: узнайте курс валют на 23 апреля 2020

23.04.2020 13:20 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

23.04.2020: итоги торгов БВФБ

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.0262 рубля до 2.4687, что составило 1.05%. Всего за месяц доллар ослаб на 0.1709 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0383 (1.42%), на 23 апреля 2020 курс составил 2.6645. По итогам месяца евро уменьшился на 0.1655 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0388 рублей (1.2%). За месяц средневзвешенный курс рубля увеличился всего на 0.015 рублей.

Объём торгов в BYN
ДолларЕвроРоссийский рубль
54 229 500 29 170 900 25 385 200

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.41 – 2.47 рублей, курс продажи доллара 2.475 – 2.54. Евро можно было продать в диапазоне 2.6 – 2.665 рублей, купить – 2.669 – 2.74.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

  • USD/RUB=75.5 (стоимость 1 доллара равна 75.5 российских рублей),
  • EUR/USD=1.08 (1 евро стоит 1.08 доллар),
  • EUR/RUB=81.5 (81.5 рубль составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси, установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице.

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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23 апреля 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара 2.4687, курс евро 2.6645, курс российского рубля (100 RUB)...
 
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