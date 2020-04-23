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Доллар и евро снижается: узнайте курс валют на 23 апреля 2020
Источник материала: Myfin
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.41 – 2.47 рублей, курс продажи доллара 2.475 – 2.54. Евро можно было продать в диапазоне 2.6 – 2.665 рублей, купить – 2.669 – 2.74.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
Полную информацию о
Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить
Источник: Myfin.by
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23 апреля 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара 2.4687, курс евро 2.6645, курс российского рубля (100 RUB)...
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