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Дефицита не будет: Беларусь полностью обеспечит себя гречкой
23.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь готова полностью обеспечить себя гречкой, дефицита крупы не будет, сообщает телеканал «МИР 24».
Для этого решили увеличить в стране посевные площади под эту культуру. В Министерстве сельского хозяйства уверены: такая мера обезопасит республику от сбоев в поставках гречихи.
Ранее заместитель министра сельского хозяйства Беларуси заявлял: запасов гречневой крупы в стране хватит до следующего урожая.
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Минсельхоз принял решение вдвое увеличить объем посевных площадей. Это позволит вырастит 20 тысяч тонн продукции.
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