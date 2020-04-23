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Дефицита не будет: Беларусь полностью обеспечит себя гречкой

23.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь готова полностью обеспечить себя гречкой, дефицита крупы не будет, сообщает телеканал «МИР 24».

Для этого решили увеличить в стране посевные площади под эту культуру. В Министерстве сельского хозяйства уверены: такая мера обезопасит республику от сбоев в поставках гречихи.

«В этой ситуации было принято решение главой государства увеличить объем посевных площадей вдвое. Что позволит нам уже в текущем году обеспечить под стопроцентные нужды наш внутренний рынок в объеме 20 тысяч тонн гречневой крупы», – отметил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

Ранее заместитель министра сельского хозяйства Беларуси заявлял: запасов гречневой крупы в стране хватит до следующего урожая.



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Минсельхоз принял решение вдвое увеличить объем посевных площадей. Это позволит вырастит 20 тысяч тонн продукции.
 
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