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В Польше лесные пожары охватили Бебжаньский национальный парк

23.04.2020 13:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Польше лесные пожары охватили Бебжаньский национальный парк

В Польше горят тысячи гектаров растительности крупнейшего национального парка - Бебжаньского.

Плотная пелена дыма и ветер усложняют работу спасателей. Пламя подступает к населенным пунктам. Остановить стихию пытаются 150 спасателей. Тушат с земли и воздуха: задействованы вертолёты и беспилотники. Причина крупного ЧП – выжигание травы.

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В Польше горят тысячи гектаров растительности крупнейшего национального парка - Бебжаньского. Плотная пелена дыма и ветер усложняют работу спасателей. Пламя...
 
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