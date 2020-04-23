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В Польше лесные пожары охватили Бебжаньский национальный парк
Источник материала: ОНТ
В Польше горят тысячи гектаров растительности крупнейшего национального парка - Бебжаньского.
Плотная пелена дыма и ветер усложняют работу спасателей. Пламя подступает к населенным пунктам. Остановить стихию пытаются 150 спасателей. Тушат с земли и воздуха: задействованы вертолёты и беспилотники. Причина крупного ЧП – выжигание травы.
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В Польше горят тысячи гектаров растительности крупнейшего национального парка - Бебжаньского. Плотная пелена дыма и ветер усложняют работу спасателей. Пламя...
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