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«Удивили на 9 из 10». В Минске за 109 тысяч долларов продают квартиру с очень необычным дизайном
Источник материала: Tut.by
В Минске на продажу выставили квартиру с необычным дизайном, на которую обратили внимание в телеграм-канале «
Двухкомнатная квартира площадью 80 квадратных метров расположена в доме 2008 года постройки в Малиновке — на Есенина, 34.
— Что тут сказать? Меня сложно уже удивить интерьером, но эти ребята справились на 9 из 10, — пишет автор телеграм-канала. И вот как выглядит это жилье изнутри:
Как сказано в объявлении о продаже, основная идея такого дизайна — создание динамичного пространства, формирующего определенное настроение. «Основной сюжет Манхэттен, захватывающий город и его окрестности несут запах свободы и драйва», — сказано в объявлении.
В квартире также есть огромный аквариум, гардеробная и кабинет. Жилье продается за 109,9 тысячи долларов.
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Квартира находится в Малиновке.
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