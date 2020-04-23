ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Удивили на 9 из 10». В Минске за 109 тысяч долларов продают квартиру с очень необычным дизайном

23.04.2020 13:34 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске на продажу выставили квартиру с необычным дизайном, на которую обратили внимание в телеграм-канале «Будни риелтора». Стены этого жилища расписаны в стиле Манхэттена, а также отделаны декоративным камнем. Хотят за такое жилье 109,9 тысячи долларов.


Двухкомнатная квартира площадью 80 квадратных метров расположена в доме 2008 года постройки в Малиновке — на Есенина, 34.

— Что тут сказать? Меня сложно уже удивить интерьером, но эти ребята справились на 9 из 10, — пишет автор телеграм-канала. И вот как выглядит это жилье изнутри:










Как сказано в объявлении о продаже, основная идея такого дизайна — создание динамичного пространства, формирующего определенное настроение. «Основной сюжет Манхэттен, захватывающий город и его окрестности несут запах свободы и драйва», — сказано в объявлении.

В квартире также есть огромный аквариум, гардеробная и кабинет. Жилье продается за 109,9 тысячи долларов.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Отклонили ультиматум: последние бои за Могилёв и прорыв в город фашистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика