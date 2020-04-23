«Удивили на 9 из 10». В Минске за 109 тысяч долларов продают квартиру с очень необычным дизайном

Источник материала: Tut.by

В Минске на продажу выставили квартиру с необычным дизайном, на которую обратили внимание в телеграм-канале « Будни риелтора ». Стены этого жилища расписаны в стиле Манхэттена, а также отделаны декоративным камнем. Хотят за такое жилье 109,9 тысячи долларов.





Двухкомнатная квартира площадью 80 квадратных метров расположена в доме 2008 года постройки в Малиновке — на Есенина, 34.

— Что тут сказать? Меня сложно уже удивить интерьером, но эти ребята справились на 9 из 10, — пишет автор телеграм-канала. И вот как выглядит это жилье изнутри:

































Как сказано в объявлении о продаже, основная идея такого дизайна — создание динамичного пространства, формирующего определенное настроение. «Основной сюжет Манхэттен, захватывающий город и его окрестности несут запах свободы и драйва», — сказано в объявлении.

В квартире также есть огромный аквариум, гардеробная и кабинет. Жилье продается за 109,9 тысячи долларов.