|
Два легковых авто столкнулись на трассе под Брестом: один человек погиб, трое пострадали
Источник материала: ОНТ
Серьезная авария произошла этим утром в Брестском районе. Один человек погиб, трое пострадали.
Около восьми часов автомобиль ВАЗ выехал на полосу встречного движения – произошло лобовое столкновения с Renault. В результате аварии 25-летний водитель «жигулей» погиб на месте. Водитель и пассажиры второй машины госпитализированы. На месте работает следственно-оперативная группа, спасатели.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Серьезная авария произошла этим утром в Брестском районе. Один человек погиб, трое пострадали. Около восьми часов автомобиль ВАЗ выехал на полосу встречного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)