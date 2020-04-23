Два легковых авто столкнулись на трассе под Брестом: один человек погиб, трое пострадали

Источник материала: ОНТ

Серьезная авария произошла этим утром в Брестском районе. Один человек погиб, трое пострадали.

Около восьми часов автомобиль ВАЗ выехал на полосу встречного движения – произошло лобовое столкновения с Renault. В результате аварии 25-летний водитель «жигулей» погиб на месте. Водитель и пассажиры второй машины госпитализированы. На месте работает следственно-оперативная группа, спасатели.

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