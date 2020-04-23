Курс евро рухнул на абсолютный максимум за последние полтора месяца

Курс доллара обвалился на 0,0262 BYN до 2,4687 BYN/USD. Доллар прервал серию из трёх повышений подряд и покинул максимум за 13 дней.





Курс евро рухнул сразу на 0,0383 BYN до 2,6645 BYN/EUR. Это максимальное снижение по итогам дня за полтора месяца.





Курс российского рубля подскочил на 0,0388 BYN до 3,2848 BYN/100 RUB. Сотня российских рублей с начала месяца подешевела лишь на 0,0062 BYN.





Центробанк России

Российский рубль резко укрепился к доллару и ещё больше к евро расчётами на завтра. Так, Банк России опустил доллар почти на 2 рубля до 75,1290 российских рублей, а официальный курс евро обвалил на 2,54 рубля до 81,1468 российских рублей.