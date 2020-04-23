MIR24.TV покажет 10-часовой музыкальный онлайн-марафон из Минска

Источник материала: Mir24.TV Belarus

24 апреля в продюсерском центре «Спамаш» в Минске пройдет 10-часовой онлайн-марафон #БеларусьБезCovid. Белорусские музыканты и исполнители соберутся в одной из лучших звукозаписывающих студий страны для того, чтобы призвать зрителей к благотворительности и милосердию. Проект пройдет в поддержку белорусских врачей, которые продолжают мужественно сражаться с COVID-19.

В концертном марафоне примут участие: Заслуженные артисты Республики Беларусь Александр Солодуха, Искуи Абалян и Алена Ланская, ансамбль «Песняры», группы «Дядя Ваня», «Las Vegas», «Тяни-Толкай», солист Большого театра Беларуси Илья Сильчуков, Иван Здонюк и Ксения Галецкая, Саша Немо, Ольга Плотникова, Алексей Хлестов, Виталий Воронко, Юрий Селезнев, Анна Шалютина & Yogurt band, Влад Чижиков и группа «Радиоволна», Саша Захарик, победители Национального отбора на «Евровидение-2020» дуэт «VAL», Евгений Литвинкович (Украина) и многие другие.

К виртуальному концерту по видеосвязи присоединятся: Фабрицио Челентано (Италия), MR. President (Германия), Олег Газманов (Россия), Tomas N’evergreen (Дания), Kevin McCoy (ex. Bad Boys Blue) (USA), Игорь Бутман, Денис Майданов (Россия), Роза Рымбаева (Казахстан), Владимир Мойсеенко (Украина) и Владимир Данилец (Украина), Евгений Литвинкович, Оксана Пекун (Украина), Влад Сытник (Украина), Константин Москович (Молдова), Саманта Тина (Латвия), Адильхан Макин (Казахстан) и другие.

Онлайн-трансляция масштабного многочасового концерта из студии звукозаписи «Спамаш» будет доступна на YouTube-канале «МИР 24» , в социальных сетях и на нашем сайте , а также на YouTube-канале TheSpamash .

Впервые прямую трансляцию онлайн-марафона будет вести Радио «Мир» в Беларуси» .