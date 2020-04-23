ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

MIR24.TV покажет 10-часовой музыкальный онлайн-марафон из Минска

23.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

24 апреля в продюсерском центре «Спамаш» в Минске пройдет 10-часовой онлайн-марафон #БеларусьБезCovid. Белорусские музыканты и исполнители соберутся в одной из лучших звукозаписывающих студий страны для того, чтобы призвать зрителей к благотворительности и милосердию. Проект пройдет в поддержку белорусских врачей, которые продолжают мужественно сражаться с COVID-19.

В концертном марафоне примут участие: Заслуженные артисты Республики Беларусь Александр Солодуха, Искуи Абалян и Алена Ланская, ансамбль «Песняры», группы «Дядя Ваня», «Las Vegas», «Тяни-Толкай», солист Большого театра Беларуси Илья Сильчуков, Иван Здонюк и Ксения Галецкая, Саша Немо, Ольга Плотникова, Алексей Хлестов, Виталий Воронко, Юрий Селезнев, Анна Шалютина & Yogurt band, Влад Чижиков и группа «Радиоволна», Саша Захарик, победители Национального отбора на «Евровидение-2020» дуэт «VAL», Евгений Литвинкович (Украина) и многие другие.

К виртуальному концерту по видеосвязи присоединятся: Фабрицио Челентано (Италия), MR. President (Германия), Олег Газманов (Россия), Tomas N’evergreen (Дания), Kevin McCoy (ex. Bad Boys Blue) (USA), Игорь Бутман, Денис Майданов (Россия), Роза Рымбаева (Казахстан), Владимир Мойсеенко (Украина) и Владимир Данилец (Украина), Евгений Литвинкович, Оксана Пекун (Украина), Влад Сытник (Украина), Константин Москович (Молдова), Саманта Тина (Латвия), Адильхан Макин (Казахстан) и другие.

Онлайн-трансляция масштабного многочасового концерта из студии звукозаписи «Спамаш» будет доступна на YouTube-канале «МИР 24», в социальных сетях и на нашем сайте, а также на YouTube-канале TheSpamash.
Впервые прямую трансляцию онлайн-марафона будет вести Радио «Мир» в Беларуси».

Техническое обеспечение трансляции: Gigagig.TV.



ДРУГИЕ НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В проекте, организованном в поддержку белорусских врачей, сражающихся с COVID-19, примут участие «Песняры», «Дядя Ваня», «Las Vegas», Илья Сильчуков, дуэт «VAL», Евгений...
 
Новости дня
Новости разные
 
Два легковых авто столкнулись на трассе под Брестом: один человек погиб, трое пострадали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика