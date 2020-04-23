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Онлайн-занятия физкультурой и танцами для пожилых организовали соцработники из Могилева

23.04.2020 14:16 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Онлайн-занятия физкультурой и танцами для пожилых организовали соцработники из Могилева

Физкультура и танцы по видеосвязи. И это в 60 плюс. Таким необычным способом решили развлечь своих подопечных работники одного из центров соцобслуживания в Могилёве.

Центр сейчас временно закрыт. Пожилые люди остаются дома, но уже скучают и потому попросили записать видеоуроки. Специалисты пошли дальше и организовали работу в виртуальном пространстве. Всем настроили Skype и теперь пенсионеры каждый день выходят на связь.

Занятия в новом формате не только помогают поддерживать физическую форму. Для пожилых людей это еще и возможность общаться, пусть и дистанционно. Мера вынужденная, но временная. Сотрудники центра и его посетители надеются вскоре встретиться в прежнем формате.

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Физкультура и танцы по видеосвязи. И это в 60 плюс. Таким необычным способом решили развлечь своих подопечных работники одного из центров соцобслуживания в...
 
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