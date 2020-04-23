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«Дух времени в одном взгляде»: реакция собаки на кашель хозяйки рассмешила Сеть

23.04.2020 14:20 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Дух времени в одном взгляде»: реакция собаки на кашель хозяйки рассмешила Сеть

После объявлении в мире пандемии многое изменилось. То, что казалось раньше обычным признаком простуды, сейчас у многих вызывает панику и желание обработать себя антисептиком. 

На видео попала реакции собаки, которая, судя по всему, понимает, что происходит на сегодняшний день в мире. Поначалу она влюблённо облизывала свою хозяйку, но до того момента, пока не услышала её легкое покашливание.

Собачий взгляд вместо тысячи слов передал весь накал подозрения, который испытывает теперь каждый человек при виде больного с симптомами ОРВИ.

Пользователи тут же начали комментировать видео: «Дух времени в одном взгляде», «Реакция собаки бесценна!». 

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После объявлении в мире пандемии многое изменилось. То, что казалось раньше обычным признаком простуды, сейчас у многих вызывает панику и желание обработать себя...
 
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