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Совет Европы: Пандемия COVID-19 повышает риск коррупции в сфере здравоохранения

23.04.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вспышка эпидемии COVID-19 повышает коррупционные риски, в особенности в сфере здравоохранения.

Это, в частности, связано с резким ростом острой потребности в предметах медицинского назначения и упрощением правил закупок, переполненностью медицинских учреждений и перегруженностью медицинских работников. 

Об этом говорится в руководящих принципах, опубликованных Группой государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) — органом Совета Европы.

Группа государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) — орган Совета Европы, работа которого направлена на укрепление потенциала входящих в него государств по борьбе с коррупцией путем контроля за выполнением ими антикоррупционных стандартов. 

Она помогает государствам идентифицировать пробелы в национальной антикоррупционной политике и инициирует проведение необходимых законодательных, институциональных и практических реформ. На сегодняшний день в Группу входят все 47 государств — членов Совета Европы, Беларусь, Казахстан и Соединенные Штаты Америки.

Председатель ГРЕКО Марин Мрчела подчеркивает, что в сегодняшней ситуации нельзя недооценивать коррупционные риски.

— Ввиду того, что страны безусловно сталкиваются с чрезвычайными ситуациями, концентрацией власти, ущемлением прав и свобод и что крупные суммы вкладываются в экономику в целях ослабления кризиса, нельзя недооценивать коррупционные риски, ― отметил председатель ГРЕКО. — Решения о принимаемых центральными, региональными и местными властями мерах по борьбе с пандемией должны быть прозрачны и подлежать контролю и подотчетности. Необходимо обеспечить защиту лиц, сообщающих о правонарушениях в сфере здравоохранения.

Кроме того, председатель ГРЕКО вновь напомнил, что в государственном секторе прозрачность является одним из наиболее важных методов предупреждения коррупции, независимо от своей формы.

— В условиях чрезвычайной ситуации крайне важно, чтобы государственные учреждения на регулярной основе предоставляли надежную информацию. Это касается непосредственно распространения пандемии и связанных с ней рисков, а также экстренных мер, принимаемых для борьбы с ней. 

Мы не должны позволить COVID-19 поставить под угрозу наши ценности и стандарты, включая прозрачность и подотчетность. Цифровые информационные платформы, такие как специальные порталы, посвященные вопросу прозрачности, являются ценными инструментами для предупреждения коррупции и играют важную роль в деле защиты верховенства права, ― отметил председатель ГРЕКО.


Коррупционные действия, как считают в Совете Европы, могут затрагивать государственный или частный секторы: система закупок, взяточничество в сфере связанных с медициной услуг, коррупция в области научных исследований и разработки новой продукции, включая конфликт интересов и роль лоббирования, а также среди прочих рисков связанные с COVID-19 мошеннические действия по сбыту фальсифицированной медицинской продукции.
 
 
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Вспышка эпидемии COVID-19 повышает коррупционные риски, в особенности в сфере здравоохранения.
 
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