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Экономика, поставки энергоресурсов и перспективы «Восточного партнерства» — о чем говорили Александр Лукашенко и Гитанас Науседа
23.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
По инициативе литовской стороны 23 апреля состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Литвы Гитанасом Науседой, сообщает
Главы государств обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества. Особое внимание президенты уделили развитию экономических отношений.
В частности, литовской стороной был затронут вопрос увеличения поставок товаров и грузов с использованием инфраструктуры Клайпедского порта.
Также президенты подробно обсудили тему диверсификации поставок энергоресурсов — нефти и газа. Стороны договорились поручить министрам энергетики двух стран проработать вопросы энергетической безопасности.
Кроме того, главы государств обсудили взаимодействие двух стран в сфере ядерной безопасности.
Александр Лукашенко и Гитанас Науседа также обсудили взаимодействие по противодействию распространения инфекции.
Затрагивался в ходе разговора и вопрос перспектив инициативы «Восточное партнерство».
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Экономика, поставки энергоресурсов и перспективы «Восточного партнерства» — о чем говорили Александр Лукашенко и Гитанас Науседа
По инициативе литовской стороны 23 апреля состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Литвы Гитанасом Науседой,...
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