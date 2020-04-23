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Экономика, поставки энергоресурсов и перспективы «Восточного партнерства» — о чем говорили Александр Лукашенко и Гитанас Науседа

23.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Экономика, поставки энергоресурсов и перспективы «Восточного партнерства» — о чем говорили Александр Лукашенко и Гитанас Науседа

По инициативе литовской стороны 23 апреля состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Литвы Гитанасом Науседой, сообщает БЕЛТА.

Главы государств обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества. Особое внимание президенты уделили развитию экономических отношений.

В частности, литовской стороной был затронут вопрос увеличения поставок товаров и грузов с использованием инфраструктуры Клайпедского порта.

Также президенты подробно обсудили тему диверсификации поставок энергоресурсов — нефти и газа. Стороны договорились поручить министрам энергетики двух стран проработать вопросы энергетической безопасности.

Кроме того, главы государств обсудили взаимодействие двух стран в сфере ядерной безопасности.

Александр Лукашенко и Гитанас Науседа также обсудили взаимодействие по противодействию распространения инфекции.

Затрагивался в ходе разговора и вопрос перспектив инициативы «Восточное партнерство».

 
 
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По инициативе литовской стороны 23 апреля состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Литвы Гитанасом Науседой,...
 
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