БГК имени Мешкова обыграл «Машеку» в матче чемпионата Беларуси по гандболу

Источник материала: ОНТ

БГК имени Мешкова вновь одержал победу. В Могилёве клуб из Бреста уверенно обыграл «Машеку» – 35:19.

Идущий вторым в турнирной таблице СКА дома встречался с аутсайдером — «Гомелем» и также победил — 33:27. Самый результативный на площадке – разыгрывающий минчан Юлиан Гирик - он забросил 9 мячей. В турнирной таблице лидирует БГК. Минский СКА отстаёт на 4 очка, а у чемпиона страны есть еще игра в запасе.

Следующие матчи лидеры чемпионата проведут 2 мая. БГК снова встретится с «Машекой». СКА сыграет со своей второй командой – СКА-БГУФК.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram