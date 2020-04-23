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БГК имени Мешкова обыграл «Машеку» в матче чемпионата Беларуси по гандболу
Источник материала: ОНТ
БГК имени Мешкова вновь одержал победу. В Могилёве клуб из Бреста уверенно обыграл «Машеку» – 35:19.
Идущий вторым в турнирной таблице СКА дома встречался с аутсайдером — «Гомелем» и также победил — 33:27. Самый результативный на площадке – разыгрывающий минчан Юлиан Гирик - он забросил 9 мячей. В турнирной таблице лидирует БГК. Минский СКА отстаёт на 4 очка, а у чемпиона страны есть еще игра в запасе.
Следующие матчи лидеры чемпионата проведут 2 мая. БГК снова встретится с «Машекой». СКА сыграет со своей второй командой – СКА-БГУФК.
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БГК имени Мешкова вновь одержал победу. В Могилёве клуб из Бреста уверенно обыграл «Машеку» – 35:19. Идущий вторым в турнирной таблице СКА дома встречался с...
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