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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Российские полицейские сообщают о задержании очередной группы мошенников Такой вид преступности как мошенничество в России набирает обороты. Как всегда, фантазия аферистов не имеет границ, а мишенью все чаще становятся пожилые люди....

Такой вид преступности как мошенничество в России набирает обороты. Как всегда, фантазия аферистов не имеет границ, а мишенью все чаще становятся пожилые люди. Почему именно пенсионеры? Просто на их доверии проще всего сыграть, да и разговор на тему здоровья с ними особенно актуален. Российские полицейские сообщают о задержании очередной группы жуликов. В мошенничестве подозревают 2 десятка человек, из них 3 организаторов. Правоохранителям уже известно и о количестве жертв надувательства - это свыше 50 человек. А вот сумма преступного дохода еще подсчитывается.Подробности уНаглядная демонстрация первого правила жулика: если тебя не взяли с поличным, делай вид, что ты ни при делах. Авось и пронесет. Но не подфартило, потому что вторым каноном подозреваемый пренебрег, а именно хранил дома улики. Это банковские карты, флешки с данными потенциальных и реальных жертв обмана, а также мобильные телефоны. Не исключено, что и с этих гаджетов злоумышленники звонили пенсионерам и рассказывали сказки для взрослых. Каким образом пенсионеры передавали жуликам деньги, история умалчивает, как и о сумме преступного дохода. Возможно, пожилые люди делали переводы на карту или же аферисты лично встречались с жертвами. Злоумышленникам удалось провернуть по меньшей мере полсотни афер. Всего задержаны 18 человек, уголовные дела возбуждены по статье "Мошенничество". К слову, один из фигурантов засветился и по наркостатье.Оперативники провели три десятка обысков и нашли много интересного. Например, дома у фигурантов были инструкции по общению с пенсионерами, а также книги по психологии. А кто приложил руку к сливу телефонной и клиентской базы данных, еще предстоит выяснить.