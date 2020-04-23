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25 апреля на Гродненщине пройдет республиканский субботник

23.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

25 апреля на Гродненщине пройдет республиканский субботник

Участие в нем жители региона примут исключительно на добровольной основе.

По предварительным данным, к инициативе присоединятся более 310 000 человек.
 
В день республиканского субботника, 25 апреля, жители региона будут трудиться сообща: благоустраивать историко-культурные ценности, готовить детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону, приводить в порядок свои населенные пункты и рабочие места.
 
Планируется, что заработать удастся более 760 000 рублей.
 
Заработанные деньги через районные и городские исполнительные комитеты будут перечислены сначала в облисполком. Затем 50 процентов от перечисленной суммы направят в Министерство финансов. Средства, которые останутся в распоряжении облисполкома, планируют потратить на подготовку детских оздоровительных лагерей к летнему сезону, в том числе на развитие и укрепление их материально-технической базы, а также на благоустройство населенных пунктов, ремонт, реконструкцию и восстановление мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.
 

В прошлом году на республиканский субботник вышли более 320 000 жителей области. Заработано свыше 767 000 рублей. Значительные суммы в фонд субботника перечислили предприятия областного центра: ОАО «Гродно Азот», ОАО «Гродненский мясокомбинат», РУП «Белтелеком», ОАО «Молочный мир» и другие.

Анна РАДЮК

https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Участие в нем жители региона примут исключительно на добровольной основе. По предварительным данным, к инициативе присоединятся более 310 000 человек.   В день...
 
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