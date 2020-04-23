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Мужчина гулял около своего дома и нашёл неизвестный шланг. И он вызвал у хозяина ужас
Источник материала: СТВ
Житель Северной Каролины увидел незнакомый предмет во дворе своего дома. Но находка оказалось живой змеей.
Американец Брайан Уолш гулял около дома и увидел на земле у озера длинный предмет. Мужчина подумал, что это шланг и собрался его скрутить, чтобы потом понять, откуда он взялся.
Каким было удивление мужчины, когда он подошел к «шлангу» и понял, что лучше к нему не прикасаться. На земле на солнце можно было разглядеть огромную черную змею.
Хозяин дома вызвал спасателей. Оказалось, что рептилия выползла из озера и грелась на берегу, ожидая добычу.
Снимок змеи опубликовала в соцсетях супруга Уолша – Тиффани.
По словам специалистов, это рептилия не опасна. Она не ядовитая, а укусить человека может, если только он будет представлять для нее опасность.
Семья не стала прогонять змею, надеясь, что она поможет бороться с грызунами в саду.
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Житель Северной Каролины увидел незнакомый предмет во дворе своего дома. Но находка оказалось живой змеей. Американец Брайан Уолш гулял около дома и увидел на...
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