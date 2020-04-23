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Мужчина гулял около своего дома и нашёл неизвестный шланг. И он вызвал у хозяина ужас

23.04.2020 15:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Житель Северной Каролины увидел незнакомый предмет во дворе своего дома. Но находка оказалось живой змеей.  

Американец Брайан Уолш гулял около дома и увидел на земле у озера длинный предмет. Мужчина подумал, что это шланг и собрался его скрутить, чтобы потом понять, откуда он взялся.  

Каким было удивление мужчины, когда он подошел к «шлангу»‌ и понял, что лучше к нему не прикасаться. На земле на солнце можно было разглядеть огромную черную змею.  

Хозяин дома вызвал спасателей. Оказалось, что рептилия выползла из озера и грелась на берегу, ожидая добычу. 

Мужчина гулял около своего дома и нашёл неизвестный шланг. И он вызвал у хозяина ужас
Фото: Facebook Tiffany Walsh  

Снимок змеи опубликовала в соцсетях супруга Уолша –‌ Тиффани. 

По словам специалистов, это рептилия не опасна. Она не ядовитая, а укусить человека может, если только он будет представлять для нее опасность.

Семья не стала прогонять змею, надеясь, что она поможет бороться с грызунами в саду.   

Мама сфотографировала детей на прогулке и ужаснулась, посмотрев дома на снимок (смотрите здесь).   

Люди в материале: Брайан Уолш

 
 
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Житель Северной Каролины увидел незнакомый предмет во дворе своего дома. Но находка оказалось живой змеей.   Американец Брайан Уолш гулял около дома и увидел на...
 
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