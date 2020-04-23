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Шоппинг по-крупному. Турция продает остров в Эгейском море

23.04.2020 15:46 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: prian.ru

Место весьма популярно у туристов. На него ежедневно причаливают прогулочные катера.

В Турции выставлен на продажу остров Кучук-Орак в Эгейском море. Остров имеет площадь 22,6 гектара расположен в провинции Мугла, недалеко от курортного города Бодрум, сообщает РИА Новости.

На острове имеется шикарная вилла площадью 500 «квадратов» и еще одно здание в 150 квадратных метров. Кроме того, остров известен своей оливковой рощей из 350 деревьев.

Остров является охраняемой природной зоной, поэтому новое строительство там запрещено.

Цена вопроса - 125 млн турецких лир (около 18 млн долларов).

 
 
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Место весьма популярно у туристов. На него ежедневно причаливают прогулочные катера.
 
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