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Шоппинг по-крупному. Турция продает остров в Эгейском море
23.04.2020 15:46 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: prian.ru
Место весьма популярно у туристов. На него ежедневно причаливают прогулочные катера.
В Турции выставлен на продажу остров Кучук-Орак в Эгейском море. Остров имеет площадь 22,6 гектара расположен в провинции Мугла, недалеко от курортного города Бодрум, сообщает РИА
На острове имеется шикарная вилла площадью 500 «квадратов» и еще одно здание в 150 квадратных метров. Кроме того, остров известен своей оливковой рощей из 350 деревьев.
Остров является охраняемой природной зоной, поэтому новое строительство там запрещено.
Цена вопроса - 125 млн турецких лир (около 18 млн долларов).
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Место весьма популярно у туристов. На него ежедневно причаливают прогулочные катера.
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