В Минобре не разочаровали Лукашенко: школьникам предлагают поучиться 25 апреля









И причину придумали "вескую" - дескать, надо отработать за понедельник 27 апреля.





"Информируем, что в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 октября 2019 №688 организациям с учетом специфики работы предоставлено право осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.





сообщает Министерство образования в своем телеграме. В связи с этим считаем необходимым 25 апреля 2020 г. в учреждениях общего среднего образования провести учебные занятия с учетом переноса учебного дня с 27 апреля 2020 года", -Министерство образования в своем телеграме.





Напомним, взрослые "отрабатывали" этот день в начале апреля, когда у детей были каникулы, соответственно и "отрабатывать" детям нечего.





Но в конце минувшей недели Лукашенко приказал школам начать работу с понедельника, заявив при этом, что дети должны учиться и в субботу 25 апреля, и в праздичный день 1 мая.





Интересно, что придумают в Минобре, чтобы заставить тех немногочисленных школьников, которые сейчас ходят на занятия, придти не просто в выходной, а в официально праздничный день?