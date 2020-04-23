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В Минобре не разочаровали Лукашенко: школьникам предлагают поучиться 25 апреля

23.04.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По краней мере, тем немногим, чьи родители рискнули пустить детей в школу.



И причину придумали "вескую" - дескать, надо отработать за понедельник 27 апреля. 

"Информируем, что в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 октября 2019 №688 организациям с учетом специфики работы предоставлено право осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством. 

В связи с этим считаем необходимым 25 апреля 2020 г. в учреждениях общего среднего образования провести учебные занятия с учетом переноса учебного дня с 27 апреля 2020 года", - сообщает Министерство образования в своем телеграме.

Напомним, взрослые "отрабатывали" этот день в начале апреля, когда у детей были каникулы, соответственно и "отрабатывать" детям нечего.

Но в конце минувшей недели Лукашенко приказал школам начать работу с понедельника, заявив при этом, что дети должны учиться и в субботу 25 апреля, и в праздичный день 1 мая.

Интересно, что придумают в Минобре, чтобы заставить тех немногочисленных школьников, которые сейчас ходят на занятия, придти не просто в выходной, а в официально праздничный день?
 
 
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По краней мере, тем немногим, чьи родители рискнули пустить детей в школу.
 
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