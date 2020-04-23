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В Польше горит крупный национальный парк
Источник материала: СТВ
Новости Польши. На северо-востоке Польши полыхает крупнейший национальный парк. Огонь охватил уже более 6 000 гектаров и захватывает новые территории, продвигаясь вглубь заповедника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пока пламя не угрожает жилым или фермерским хозяйствам.
На борьбу с возгоранием направлены 36 пожарных расчетов. Работа специалистов осложняется тем, что горят торфяники, потушить которые очень непросто. Кроме того, из-за рельефа местности и растительности доставить спецтехнику к некоторым очагам не представляется возможным.
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Новости Польши. На северо-востоке Польши полыхает крупнейший национальный парк. Огонь охватил уже более 6 000 гектаров и захватывает новые территории, продвигаясь...
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