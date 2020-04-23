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Чемпионка мира по биатлону завершила карьеру. Она ждет ребенка

23.04.2020 16:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чешская биатлонистка Вероника Виткова завершила карьеру и ждет ребенка, сообщает официальный Instagram Международного союза биатлонистов.


Фото: Instagram Вероники Витковой

В активе 31-летней биатлонистки золото ЧМ-2015, серебро Олимпиады-2014 и бронза ЧМ-2013 в смешанной эстафете. На последних Играх она выиграла бронзу в спринте.

Всего на этапах Кубка мира Вероника 13 раз попадала на подиум и четырежды завершала сезон в топ-10 общего зачета.

 
 
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Чешская биатлонистка Вероника Виткова завершила карьеру и ждет ребенка, сообщает официальный Instagram Международного союза биатлонистов.
 
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