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Чемпионка мира по биатлону завершила карьеру. Она ждет ребенка
Источник материала: Tut.by
Чешская биатлонистка Вероника Виткова завершила карьеру и ждет ребенка, сообщает
В активе 31-летней биатлонистки золото ЧМ-2015, серебро Олимпиады-2014 и бронза ЧМ-2013 в смешанной эстафете. На последних Играх она выиграла бронзу в спринте.
Всего на этапах Кубка мира Вероника 13 раз попадала на подиум и четырежды завершала сезон в топ-10 общего зачета.
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Чешская биатлонистка Вероника Виткова завершила карьеру и ждет ребенка, сообщает официальный Instagram Международного союза биатлонистов.
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