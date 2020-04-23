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Учебные занятия в школах Беларуси перенесены с 27 на 25 апреля
23.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Учебные занятия в школах Беларуси перенесены с 27 на 25 апреля. Об этом
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Учебные занятия в школах Беларуси перенесены с 27 на 25 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре Министерства образования.»В соответствии с постановлением...
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