|
У магазина Xiaomi в Беларуси снова скидки до 30%
Источник материала: Tut.by
Фирменный магазин Xiaomi — xistore.by — с 23 апреля по 4 мая предлагает скидки на ряд гаджетов производителя.
Скидки действуют по промокоду «дома». Продавец на странице с описанием акции отметил, что количество акционного товара ограничено.
Так,
Популярные беспроводные наушники
Ниже — цены некоторых из названных выше аппаратов в интернете:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продавец на странице с описанием акции отметил, что количество акционного товара ограничено.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)