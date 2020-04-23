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У магазина Xiaomi в Беларуси снова скидки до 30%

23.04.2020 16:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фирменный магазин Xiaomi — xistore.by — с 23 апреля по 4 мая предлагает скидки на ряд гаджетов производителя.


Фото: Reuters

Скидки действуют по промокоду «дома». Продавец на странице с описанием акции отметил, что количество акционного товара ограничено.

Так, Xiaomi Redmi 8 (3/32 ГБ) подешевел до 299 рублей (минус 18%). Redmi Note 8T (4/64 ГБ) стоит 514,28 рублей (минус 8%), Redmi Note 8 (3/32 ГБ и 4/128 ГБ) — соответственно 409,98 и 545,09 рублей (минус 9%). Телевизоры Mi TV 4S с диагоналями на 43 и 55 дюймов стоят 999,91 и 1499,91 рублей (минус 5% и 3%).

Популярные беспроводные наушники Mi AirDots Pro подешевели до 140 рублей (минус 17%), смарт-весы Mi Smart Scale 2 — до 42,63 рублей (минус 13%). Со скидкой получится купить и, например, смарт-часы Mobvoi TicWatch E. Их отдают за 259,02 рубля (минус 27%). Впрочем, максимальную скидку в 30% дают всего на один не самый приоритетный товар — Отвертка Xiaomi Wiha. Она оценена в 48,30 рублей.

Ниже — цены некоторых из названных выше аппаратов в интернете:

 
 
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Продавец на странице с описанием акции отметил, что количество акционного товара ограничено.
 
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