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Школьники будут учиться 25 апреля вместо 27-го
Источник материала: ОНТ
Учебные занятия в школах в субботу (суббота) проведут за 27 число (понедельник), об этом сообщили в официальном Telegram-канале Министерства образования.
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Учебные занятия в школах в субботу (суббота) проведут за 27 число (понедельник), об этом сообщили в официальном Telegram-канале Министерства образования. Фото: РИА...
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