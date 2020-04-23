Школьники будут учиться 25 апреля вместо 27-го

Источник материала: ОНТ

Учебные занятия в школах в субботу (суббота) проведут за 27 число (понедельник), об этом сообщили в официальном Telegram-канале Министерства образования.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

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