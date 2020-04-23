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"Что это за IT-страна, когда бытовые ситуации проблемы вызывают?" Автомобилист возмущен работой "Белоруснефти"

23.04.2020 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С неприятной для себя ситуацией столкнулся наш читатель, для которого рядовая поездка на заправку сети "Белоруснефть" обернулась конфликтом. Причиной спора стала, как это ни парадоксально, карта лояльности, а вернее - ее электронная версия.

"Что это за IT-страна, когда бытовые ситуации проблемы вызывают?" Автомобилист возмущен работой "Белоруснефти"

Сейчас карты клиентов предоставляют многие организации, поэтому при активном использовании различных услуг подобных карт может накопиться с избытком. Носить все с собой не всегда удобно, и мобильные приложения, позволяющие собрать их в электронном виде, призваны сделать использование карт более комфортным.

"Это какой-то абсурд"

В случае с нашим читателем речь идет о приложении "Кошелек". Суть его проста: фотографии карт сопровождаются "оцифрованным" номером и штрихкодом, которые сканируются кассиром или оператором при оплате услуг. Казалось бы, все просто.


- Я много езжу по Беларуси и с отказом принять карту из приложения сталкивался лишь на одной АЗС. Один раз оператора удалось переубедить, электронную версию карты приняли. Второй раз уже не получилось. Оператор ссылалась на то, что в приложении карта может принадлежать непонятно кому, да и в руки ее взять для проверки подлинности нельзя. Это какой-то абсурд: к телефону у меня привязаны в том числе и банковские карты, но это же не мешает АЗС принимать оплату. А если там привязана чужая карта? Странная получается ситуация: государство пытается создавать имидж IT-страны, да только это IT какое-то неполноценное и стопорится в простых бытовых ситуациях...

Чтобы разобраться в вопросе, для начала обратимся к сайту "Белоруснефти". Правила участия в программе лояльности однозначно оговаривают невозможность использования электронных версий карт.

6.17. При приобретении Топлива и/или сопутствующих товаров (услуг) в Торговых Объектах не допускается предъявление Продавцу Участником копии Карты или штрихкода Карты, в т.ч. электронной, пластиковой или бумажной копии Карты или штрихкода Карты.

Можно ли передавать карту третьим лицам? И да и нет. Так, все в тех же правилах программы ее участникам предписывается обязательство предпринимать все возможные меры для предотвращения использования карты третьими лицами, а координатор при наступлении таких случаев ответственность за использование нести не будет. В то же время уже в разделе часто задаваемых вопросов сообщается, что "в соответствии с действующими правилами участия в программе лояльности передача карты другим лицам не запрещена".


"Никаких санкций при использовании карты третьими лицами "Белоруснефть" не применяет"

За разъяснениями о причинах и целесообразности запрета электронных копий карт лояльности, а также о том, можно ли на самом деле передавать пластиковую версию карты кому-то еще, мы обратились в РУП "Производственное объединение "Белоруснефть":

"Запрет на прием электронных копий карт лояльности либо штрихкодов без предъявления пластиковой карты связан с необходимостью минимизации возможности злоупотребления программой лояльности клиентами и персоналом, а также с отсутствием в настоящее время на ряде АЗС технической возможности считывания штрихкодов с экрана мобильного телефона. Для справки: большинство крупных ритейлеров, как топливных, так и продуктовых, не принимает карты лояльности с экрана мобильного телефона.

Наличие физической карты минимизирует вероятность создания неограниченного количества копий карты и ее распространения. Иными словами, ограничение на размещение карты с максимальной скидкой в свободном доступе в сети Интернет для пользования неограниченным кругом лиц.

Электронная карта не всегда читается (это зависит от типа сканеров штрихкодов, типа экрана телефона, его яркости, технологии экрана), в связи с чем на некоторых АЗС при разрешении считывания карт могут возникать конфликты со стороны клиентов, у которых карта с телефона не считывается.

Компания "Белоруснефть" планирует в ближайшее время переходить на измененную программу лояльности, предварительно это намечено на июнь. В рамках изменений в том числе будет предусмотрена возможность идентификации клиентов через мобильное приложение "Белоруснефть". Подробности об изменениях в программе лояльности будут доступны в мае.

Никаких санкций при использовании карты третьими лицами "Белоруснефть" не применяет, при этом указанный пункт правил защищает компанию от обращений клиентов, связанных с несанкционированным использованием их карты третьими лицами. Если кто-то использовал карту лояльности и тем самым нанес какой-либо ущерб ее владельцу (например, приобрел товары, которые владелец карты не приобретает, приобрел шансы на розыгрыш и т.д.), то компания "Белоруснефть" не будет являться виновной в таких действиях".

 
 
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  С неприятной для себя ситуацией столкнулся наш читатель, для которого рядовая поездка на заправку сети "Белоруснефть" обернулась конфликтом. Причиной спора...
 
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