|
Нищета наступает? Уже и коммуналку банки предлагают платить в рассрочку
Источник материала: Партизан
МТБанк предложил клиентам возможность рассчитываться за коммунальные услуги картой рассрочки.
Срок рассрочки — 1 месяц. Оплата проводится через интернет-банк с помощью «дерева» ЕРИП.
Банк рассчитывает на востребованность услуги в период пандемии и сокращения доходов населения.
Новый сервис не предполагает взимания комиссии банка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МТБанк предложил клиентам возможность рассчитываться за коммунальные услуги картой рассрочки.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)