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Нищета наступает? Уже и коммуналку банки предлагают платить в рассрочку

23.04.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

МТБанк предложил клиентам возможность рассчитываться за коммунальные услуги картой рассрочки.

Срок рассрочки — 1 месяц. Оплата проводится через интернет-банк с помощью «дерева» ЕРИП.

Банк рассчитывает на востребованность услуги в период пандемии и сокращения доходов населения.

Новый сервис не предполагает взимания комиссии банка.
 
 
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МТБанк предложил клиентам возможность рассчитываться за коммунальные услуги картой рассрочки.
 
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