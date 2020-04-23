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Разыскивается: 15-летняя жительница г. Береза Мавланова Дарья Андреевна

23.04.2020 16:55 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Обстоятельства: в милицию обратилась мать девушки и сообщила, что 19 апреля около 18:00 Дарья ушла из дома, до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Разыскивается: 15-летняя жительница г. Береза Мавланова Дарья Андреевна

Приметы: на вид 15 лет, рост 177 см, худощавого телосложения, волосы рыжие ниже плеч, глаза голубые.

Разыскивается: 15-летняя жительница г. Береза Мавланова Дарья Андреевна

Была одета: по сезону.

Особые приметы: на голеностопе правой ноги нанесена татуировка в виде креста.

Если Вам известно местонахождение девушки, просьба сообщить в Березовский РОВД по телефонам:

8 (01643) 4-56-49
8 (029) 834-09-35 
102

Разыскивается: 15-летняя жительница г. Береза Мавланова Дарья Андреевна

Разыскивается: 15-летняя жительница г. Береза Мавланова Дарья Андреевна Разыскивается: 15-летняя жительница г. Береза Мавланова Дарья Андреевна Разыскивается: 15-летняя жительница г. Береза Мавланова Дарья Андреевна Разыскивается: 15-летняя жительница г. Береза Мавланова Дарья Андреевна Разыскивается: 15-летняя жительница г. Береза Мавланова Дарья Андреевна
Разыскивается: 15-летняя жительница г. Береза Мавланова Дарья Андреевна Разыскивается: 15-летняя жительница г. Береза Мавланова Дарья Андреевна Разыскивается: 15-летняя жительница г. Береза Мавланова Дарья Андреевна Разыскивается: 15-летняя жительница г. Береза Мавланова Дарья Андреевна Разыскивается: 15-летняя жительница г. Береза Мавланова Дарья Андреевна

Разыскивается: 15-летняя жительница г. Береза Мавланова Дарья Андреевна
 
 
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  Обстоятельства: в милицию обратилась мать девушки и сообщила, что 19 апреля около 18:00 Дарья ушла из дома, до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. ...
 
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