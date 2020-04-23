Разыскивается: 15-летняя жительница г. Береза Мавланова Дарья Андреевна

Источник материала: Виртуальный Брест

Обстоятельства: в милицию обратилась мать девушки и сообщила, что 19 апреля около 18:00 Дарья ушла из дома, до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.





Приметы: на вид 15 лет, рост 177 см, худощавого телосложения, волосы рыжие ниже плеч, глаза голубые.





Была одета: по сезону.

Особые приметы: на голеностопе правой ноги нанесена татуировка в виде креста.