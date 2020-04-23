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Житель Витебска попал на удочку интернет-мошенников
Источник материала: БTКазалось бы, вишинг или мошенничество с помощью социальной инженерии уже давно известны нашим людям. Впрочем, как показывает практика, не все усвоили уроки от милиции. Так, на удочку очередных аферистов попал 40-летний житель Витебска. Мужчина оформил в банке карточку с кредитом. При этом счетом не пользовался и планировал тратить деньги лишь в самых крайних случаях. Но несколько дней назад ему позвонил якобы представитель банка. Он вежливо рассказал, что с карточки происходят сомнительные списания денег, которые нужно отменить. Для совершения операции отмены злоумышленник попросил предоставить ему реквизиты для проверки.
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Казалось бы, вишинг или мошенничество с помощью социальной инженерии уже давно известны нашим людям. Впрочем, как показывает практика, не все усвоили уроки от...
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