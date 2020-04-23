Камины на пеллетах - от 900 рублей. Как они выглядят и какой по размерам дом могут отопить

Источник материала: Tut.by

Европейский тренд перехода на отопление частных домов пеллетами подхватили и белорусские поставщики топливного оборудования. Совсем недавно в их ассортименте появились новые для нашего рынка пеллетные камины. Как они выглядят, чем отличаются от традиционных каминов на дровах и могут ли отопить дом и дачу — читайте в нашем материале.



Фото: domkotlov.by

Вместо дров — пеллеты

Пеллетный камин — это, по сути, котел в компактном исполнении и со стеклянной дверцей, через которую можно наблюдать за процессом горения. Принявшему на себя внешний вид камина этому оборудованию уже не нужна отдельная котельная: он неплохо вписывается в интерьер загородного дома или дачи.

Важным преимуществом пеллетного камина является его энергоэффективность и безопасность в процессе эксплуатации. Он также оснащен автоматической системой управления, которая обеспечивает в числе прочего и безопасную работу. В итоге у таких устройств высокий КПД, что позволяет использовать его как самостоятельную конструкцию для обогрева целого дома, а не отдельной комнаты, в которой он установлен.

Эти изделия имеют привлекательный современный дизайн и в отличие от классических каминных топок не требуют дополнительных работ по облицовке: они представляют собой готовое к подключению устройство. Пеллеты засыпаются во внутренний бункер камина, в зависимости от его размеров и режима горения их хватит на 15−60 часов работы.





Для достаточно продолжительной работы камина без вмешательства человека в его конструкции есть бункер, в который закладываются пеллеты. В топку они поставляются с помощью шнека с автоматическим приводом.

Продукты горения в виде золы скапливаются в специальном зольнике, который время от времени необходимо опустошать. Но так как гранулы почти полностью сгорают, то процедура очистки зольника проводится очень редко.

В нижней части топки располагается горелка с системой автоматического розжига. К ней производится подача гранул и подогретого воздуха. Дозирование топлива и кислорода управляется автоматикой. Управление осуществляется с панели на корпусе камина и с помощью пульта дистанционного управления.





Камины не пересушивают воздух в помещении, в котором они установлены. Они имеют четко разграниченные зоны подачи воздуха и вывода дыма, поэтому работу пеллетного камина можно настроить таким образом, чтобы подача воздуха осуществлялась даже из подвальных помещений здания, осушая их.

Воздушное отопление

Самым простым и компактным считается пеллетный камин с воздушным отоплением. Он наиболее хорош для небольших домов, дач. Им можно быстро отопить закрытые беседки и террасы.

Внутри камина установлен вентилятор, обеспечивающий интенсивную циркуляцию воздуха. Холодный воздух из помещения проходит через теплообменник камина, подогревается и подается обратно. Воздух не контактирует со средой камеры сжигания топлива и не содержит продуктов горения.





Мощность таких каминов модулируется, они оснащены умной автоматикой и управляются с пульта. У них есть функция экономии топлива: автоматически снижают подачу топлива, когда температура приближается к необходимой. Кроме того, можно дополнительно установить модуль Wi-Fi, который позволяет контролировать температуру и управлять работой камина через мобильное приложение.





Объем встроенного бункера для пеллет зависит от мощности камина. Например, у модели на 6 кВт объем гранул — 11 килограммов. Их хватит на 8−19 часов непрерывной работы.

Таким камином можно обогреть помещение до 60 м². Цены на такие камины стартуют с 900 рублей.

Один камин на несколько комнат

Для больших площадей есть модели канальных пеллетных каминов с воздушным отоплением. Они придуманы для того, чтобы распределять горячий воздух с помощью воздуховодов в другие помещения дома, обеспечивая тем самым равномерный обогрев сразу в нескольких комнатах. Например, обогревается помещение, в котором установлен камин и несколько смежных комнат. Регулируемая система канальной разводки позволяет одновременно нагревать каждое помещение по отдельности. Многие канальные камины оснащены специальными фильтрами для дополнительной очистки подогреваемого воздуха.









— Канальная разводка для воздушного отопления гораздо проще и дешевле, чем установка радиаторов отопления или теплых полов, — говорит Сергей Демидчик, инженер компании «Дом котлов». — Все модели каминов оснащены автоматическими системами управления, которые позволяют настраивать их на самостоятельное включение и выключение. Такие камины бывают разными по мощности (от 12 до 18 кВт), ими можно обогреть дом до 120 м².

Но и цены на них немаленькие — начинаются с 6,2 тысячи рублей.

Камин с водяной рубашкой

Более сложная и дорогая техника — пеллетные камины с водяным контуром. Чаще всего производители комплектуют их насосом, расширительным баком, автоматикой, предохранительным клапаном. То есть они представляют собой мини-котельную.





К ним можно подключать радиаторы отопления, теплые полы, бойлер, что позволяет создать полноценную систему отопления жилого дома. При этом они вписываются как в небольшую кухню, так и в большую гостиную. Практически все операции отопления и горения выполняются автоматически. В бункер помещается в зависимости от модели до 30 кг.

Мощность камина подбирается под размеры дома: это может быть устройство на 16 кВт, есть приборы на 20, 24, 32 кВт.

Стоимость каминов с водяной рубашкой еще дороже — от 6,2 до 9 тысяч рублей.