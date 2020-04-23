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Камины на пеллетах - от 900 рублей. Как они выглядят и какой по размерам дом могут отопить
Источник материала: Tut.by
Европейский тренд
Вместо дров — пеллеты
Пеллетный камин — это, по сути, котел в компактном исполнении и со стеклянной дверцей, через которую можно наблюдать за процессом горения. Принявшему на себя внешний вид камина этому оборудованию уже не нужна отдельная котельная: он неплохо вписывается в интерьер загородного дома или дачи.
Важным преимуществом пеллетного камина является его энергоэффективность и безопасность в процессе эксплуатации. Он также оснащен автоматической системой управления, которая обеспечивает в числе прочего и безопасную работу. В итоге у таких устройств высокий КПД, что позволяет использовать его как самостоятельную конструкцию для обогрева целого дома, а не отдельной комнаты, в которой он установлен.
Эти изделия имеют привлекательный современный дизайн и в отличие от классических каминных топок не требуют дополнительных работ по облицовке: они представляют собой готовое к подключению устройство. Пеллеты засыпаются во внутренний бункер камина, в зависимости от его размеров и режима горения их хватит на 15−60 часов работы.
Для достаточно продолжительной работы камина без вмешательства человека в его конструкции есть бункер, в который закладываются пеллеты. В топку они поставляются с помощью шнека с автоматическим приводом.
Продукты горения в виде золы скапливаются в специальном зольнике, который время от времени необходимо опустошать. Но так как гранулы почти полностью сгорают, то процедура очистки зольника проводится очень редко.
В нижней части топки располагается горелка с системой автоматического розжига. К ней производится подача гранул и подогретого воздуха. Дозирование топлива и кислорода управляется автоматикой. Управление осуществляется с панели на корпусе камина и с помощью пульта дистанционного управления.
Камины не пересушивают воздух в помещении, в котором они установлены. Они имеют четко разграниченные зоны подачи воздуха и вывода дыма, поэтому работу пеллетного камина можно настроить таким образом, чтобы подача воздуха осуществлялась даже из подвальных помещений здания, осушая их.
Воздушное отопление
Самым простым и компактным считается пеллетный камин с воздушным отоплением. Он наиболее хорош для небольших домов, дач. Им можно быстро отопить закрытые беседки и террасы.
Внутри камина установлен вентилятор, обеспечивающий интенсивную циркуляцию воздуха. Холодный воздух из помещения проходит через теплообменник камина, подогревается и подается обратно. Воздух не контактирует со средой камеры сжигания топлива и не содержит продуктов горения.
Мощность таких каминов модулируется, они оснащены умной автоматикой и управляются с пульта. У них есть функция экономии топлива: автоматически снижают подачу топлива, когда температура приближается к необходимой. Кроме того, можно дополнительно установить модуль Wi-Fi, который позволяет контролировать температуру и управлять работой камина через мобильное приложение.
Объем встроенного бункера для пеллет зависит от мощности камина. Например, у модели на 6 кВт объем гранул — 11 килограммов. Их хватит на 8−19 часов непрерывной работы.
Таким камином можно обогреть помещение до 60 м². Цены на такие камины стартуют с 900 рублей.
Один камин на несколько комнат
Для больших площадей есть модели канальных пеллетных каминов с воздушным отоплением. Они придуманы для того, чтобы распределять горячий воздух с помощью воздуховодов в другие помещения дома, обеспечивая тем самым равномерный обогрев сразу в нескольких комнатах. Например, обогревается помещение, в котором установлен камин и несколько смежных комнат. Регулируемая система канальной разводки позволяет одновременно нагревать каждое помещение по отдельности. Многие канальные камины оснащены специальными фильтрами для дополнительной очистки подогреваемого воздуха.
— Канальная разводка для воздушного отопления гораздо проще и дешевле, чем установка радиаторов отопления или теплых полов, — говорит Сергей Демидчик, инженер компании «Дом котлов». — Все модели каминов оснащены автоматическими системами управления, которые позволяют настраивать их на самостоятельное включение и выключение. Такие камины бывают разными по мощности (от 12 до 18 кВт), ими можно обогреть дом до 120 м².
Но и цены на них немаленькие — начинаются с 6,2 тысячи рублей.
Камин с водяной рубашкой
Более сложная и дорогая техника — пеллетные камины с водяным контуром. Чаще всего производители комплектуют их насосом, расширительным баком, автоматикой, предохранительным клапаном. То есть они представляют собой мини-котельную.
Мощность камина подбирается под размеры дома: это может быть устройство на 16 кВт, есть приборы на 20, 24, 32 кВт.
Стоимость каминов с водяной рубашкой еще дороже — от 6,2 до 9 тысяч рублей.
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Как выглядят пеллетные камины, чем отличаются от традиционных на дровах и могут ли отопить дом и дачу.
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