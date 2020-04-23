|
Тыквенный суп-пюре. Пошаговый рецепт с фото от ведущей ОНТ Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Тыква давно перестала быть продуктом сезонным: на прилавках ее супермаркетов можно найти всегда. А если позаботиться осенью и сделать запасы на зиму, то в любое время года вы будете наслаждаться вкусом и пользой блюд, приготовленных из тыквы.
Полезные свойства тыквы действительно потрясающие. Ее мякоть содержит важнейшие микроэлементы такие как, калий, магний, фосфор, витамины группы В и, конечно же, провитамин А – бета-каротин.
Итак, вам понадобится:
300-400 г. тыквы (свежая или замороженная);
картофель 1-2 шт;
морковь;
чеснок 1 зубчик;
сливки 10 % жирности;
соль по вкусу;
зелень (укроп, петрушка, кинза);
Как готовить?
Овощи отварить до готовности, слить жидкость и при помощи погружного блендера измельчить до состояния пюре. Поставить пюре на медленный огонь и тонкой струйкой ввести сливки, постоянно помешивая до нужной консистенции. Хорошенько размешать.
Приятного аппетита!!!
АВТОР:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тыква давно перестала быть продуктом сезонным: на прилавках ее супермаркетов можно найти всегда. А если позаботиться осенью и сделать запасы на зиму, то в любое...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)