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Тыквенный суп-пюре. Пошаговый рецепт с фото от ведущей ОНТ Екатерины Тишкевич

23.04.2020 16:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тыквенный суп-пюре. Пошаговый рецепт с фото от ведущей ОНТ Екатерины Тишкевич

Тыква давно перестала быть продуктом сезонным:  на прилавках ее супермаркетов можно найти всегда. А если позаботиться осенью и сделать запасы на зиму, то в любое время года вы будете наслаждаться вкусом и пользой блюд, приготовленных из тыквы. 

Полезные свойства тыквы действительно потрясающие. Ее мякоть содержит важнейшие микроэлементы такие как, калий, магний, фосфор, витамины группы В и, конечно же, провитамин А – бета-каротин.

Итак, вам понадобится:

300-400 г. тыквы (свежая или замороженная);

картофель 1-2 шт;

морковь;

чеснок 1 зубчик; 

сливки 10 % жирности; 

соль по вкусу; 

зелень (укроп, петрушка, кинза);


Как готовить?

Овощи отварить до готовности, слить жидкость и при помощи погружного блендера измельчить до состояния пюре.  Поставить пюре на медленный огонь и тонкой струйкой ввести сливки, постоянно помешивая до нужной консистенции. Хорошенько размешать.





Подавать с гренками или сухариками, украсив тыквенный суп зеленью.

Приятного аппетита!!!

АВТОР: Екатерина Тишкевич

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Тыква давно перестала быть продуктом сезонным:  на прилавках ее супермаркетов можно найти всегда. А если позаботиться осенью и сделать запасы на зиму, то в любое...
 
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