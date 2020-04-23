







На решение автомобилестроителей повлияли карантин в России, из-за которого дилеры остановили продажи, а также неритмичные поставки комплектующих из Китая.





Однако белорусские дилеры БЕЛДЖИ не ожидают дефицита автомобилей Geely, поскольку создан большой запас машин на складах. Перебои случаются лишь с кроссовером Coolray.





Ранее Office Life сообщал, что 15 апреля предприятие практически прекратило работу, хотя поставки запчастей еще шли.





Неплатежи по уже заключенным договорам на покупку автомобиля составляют 90%. Завод планировал сокращать штат и вводить скользящий график.





БЕЛДЖИ прогнозирует, что продажи мае составят лишь 10% к уровню мая 2019 года.