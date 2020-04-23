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Завод БЕЛДЖИ остановился из-за "коронакризиса"

23.04.2020 17:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Изготовитель белорусских Gelly — СЗАО «БЕЛДЖИ» — приостановил конвейер до 12 мая.



На решение автомобилестроителей повлияли карантин в России, из-за которого дилеры остановили продажи, а также неритмичные поставки комплектующих из Китая.

Однако белорусские дилеры БЕЛДЖИ не ожидают дефицита автомобилей Geely, поскольку создан большой запас машин на складах. Перебои случаются лишь с кроссовером Coolray.

Ранее Office Life сообщал, что 15 апреля предприятие практически прекратило работу, хотя поставки запчастей еще шли.

Неплатежи по уже заключенным договорам на покупку автомобиля составляют 90%. Завод планировал сокращать штат и вводить скользящий график.

БЕЛДЖИ прогнозирует, что продажи мае составят лишь 10% к уровню мая 2019 года.
 
 
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Изготовитель белорусских Gelly — СЗАО «БЕЛДЖИ» — приостановил конвейер до 12 мая.
 
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