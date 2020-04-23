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«Пандемия ставит перед нами задачу начать более фундаментальную трансформацию всей экономики, всей жизнедеятельности населения»
Источник материала: СТВ
Как изменится мир после пандемии, обсуждали в программе
Пётр Петровский, политический аналитик:
И те прогностики, которые говорят о том, что XXI век – это будет век, когда социальные услуги будут самыми дорогими не в смысле денег, а в смысле потребностей мира, и государств и общества – это действительно, так. Пандемия на сегодняшний день именно ставит перед нами задачу начать более фундаментальную трансформацию всей экономики, всей жизнедеятельности населения. Потому что мы увидели, что часть людей могут…
Андрей Карпунин, председатель Клуба финансовых директоров, член консультативного совета Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Пётр Петровский:
Андрей Карпунин:
Пётр Петровский:
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«Пандемия ставит перед нами задачу начать более фундаментальную трансформацию всей экономики, всей жизнедеятельности населения»
Как изменится мир после пандемии, обсуждали в программе «В обстановке мира». Пётр Петровский, политический аналитик:Мы должны балансировать всю нашу систему....
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