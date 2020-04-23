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«Пандемия ставит перед нами задачу начать более фундаментальную трансформацию всей экономики, всей жизнедеятельности населения»

23.04.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как изменится мир после пандемии, обсуждали в программе «В обстановке мира». 

Пётр Петровский, политический аналитик:
Мы должны балансировать всю нашу систему. Было сказано про социальную систему, что она на сегодняшний день некоммерциализируемая часть нашей жизни, экономики. И те же самые учёные, но от них на сегодняшний день зависит очень многое.

И мы увидели самый главный итог вот этой всей пандемии, что производство мы можем, в конечном итоге, автоматизировать, и там всё будут делать роботы. Но мы не сможем автоматизировать медиков, мы не сможем автоматизировать учителей, мы не сможем автоматизировать учёных.

И те прогностики, которые говорят о том, что XXI век – это будет век, когда социальные услуги будут самыми дорогими не в смысле денег, а в смысле потребностей мира, и государств и общества – это действительно, так. Пандемия на сегодняшний день именно ставит перед нами задачу начать более фундаментальную трансформацию всей экономики, всей жизнедеятельности населения. Потому что мы увидели, что часть людей могут…

«Пандемия ставит перед нами задачу начать более фундаментальную трансформацию всей экономики, всей жизнедеятельности населения»

Андрей Карпунин, председатель Клуба финансовых директоров, член консультативного совета Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Пётр, извините, что я Вас прервал. Никто не может сделать всё и сразу.

«Как не скатиться до первобытного общества». Карпунин о прогнозах для экономики после пандемии

Пётр Петровский:
А мы не говорим, что всё и сразу.

Андрей Карпунин:
Большое дело состоит из маленьких шагов.

Пётр Петровский:
Совершенно верно.

Люди в материале: Петр Петровский, Андрей Карпунин

 
 
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Как изменится мир после пандемии, обсуждали в программе «В обстановке мира».  Пётр Петровский, политический аналитик:Мы должны балансировать всю нашу систему....
 
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