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Александр Лукашенко: людям, которые переболели, надо гордиться, что они выстояли
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По словам главы государства, наша страна хорошо подготовилась к пандемии: хватает специалистов и средств, лабораторий и тест-систем. Еще не задействован резерв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поэтому надо беречь этих людей. Через две-три недели они будут для нас главными поставщиками этой плазмы. И людям этим, которые переболели, надо гордиться, что они выстояли.
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Новости Беларуси. По словам главы государства, наша страна хорошо подготовилась к пандемии: хватает специалистов и средств, лабораторий и тест-систем. Еще не...
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