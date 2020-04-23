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Александр Лукашенко: людям, которые переболели, надо гордиться, что они выстояли

23.04.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По словам главы государства, наша страна хорошо подготовилась к пандемии: хватает специалистов и средств, лабораторий и тест-систем. Еще не задействован резерв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: людям, которые переболели, надо гордиться, что они выстояли

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наталья Ивановна и Игорь Петрович. Ни в коем случае не перенапрягайте людей. Мы даже дошли до того, что мы напугали людей, что это такая зараза, что надо как от прокаженных бежать от тех, кто переболел. Те, кто переболели этой болезнью, – это наш золотой фонд. Это люди, у которых мы берем забор крови, делаем плазму и лечим людей.

Александр Лукашенко: людям, которые переболели, надо гордиться, что они выстояли

Президент Беларуси: надо – введём комендантский час и изолируем и города, и поселки, и деревни. Но разве сегодня такая проблема стоит?

Поэтому надо беречь этих людей. Через две-три недели они будут для нас главными поставщиками этой плазмы. И людям этим, которые переболели, надо гордиться, что они выстояли.

Александр Лукашенко: людям, которые переболели, надо гордиться, что они выстояли

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. По словам главы государства, наша страна хорошо подготовилась к пандемии: хватает специалистов и средств, лабораторий и тест-систем. Еще не...
 
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