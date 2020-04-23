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«Когда ухнул Чернобыль, чтобы не пустить облака на Москву, их положили на Беларусь. А не может сейчас случиться такая же обстановка?»
Источник материала: СТВ
Последствия катастрофы на ЧАЭС и нынешнюю ситуацию с пожарами в зоне отчуждения обсуждали в программе
Игорь Шанчук, председатель Белорусского республиканского общественного объединения ликвидаторов и инвалидов Чернобыльской катастрофы «Ветераны Чернобыля»:
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Игорь Шанчук:
Пётр Николаенко, заместитель начальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Беларуси:
Игорь Шанчук:
Пётр Николаенко:
Игорь Шанчук:
Пётр Николаенко:
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«Когда ухнул Чернобыль, чтобы не пустить облака на Москву, их положили на Беларусь. А не может сейчас случиться такая же обстановка?»
Последствия катастрофы на ЧАЭС и нынешнюю ситуацию с пожарами в зоне отчуждения обсуждали в программе «В обстановке мира». «Наш заповедник, как буфер». Есть ли...
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