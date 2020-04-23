Белорусская таможня сокращает время оформления товаров первой необходимости

Источник материала: ОНТ

С начала апреля белорусские таможенники оформили более 77 тыс. тонн товаров первой необходимости, при этом сократили время оформления грузов в несколько раз.

Ежедневно через белорусскую границу проходят более 10 тысяч грузовиков с тем, без чего нельзя представить сегодня наше существование. Продукты, детское питание, средства индивидуальной защиты. Равные условия действуют и для иностранных перевозчиков.

Скорость оформления товаров во многом зависит не только от сотрудников таможни, но и получателя. Если отправить все документы заранее, то проверка груза займет не более 15 минут.

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