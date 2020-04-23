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Школьные занятия и субботник пройдут в один день

23.04.2020 18:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

«В соответствии с постановлением Совета Министров от 9 октября 2019 №688 организациям с учетом специфики работы предоставлено право осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством. В связи с этим считаем необходимым 25 апреля в учреждениях общего среднего образования провести учебные занятия с учетом переноса учебного дня с 27 апреля», отметили в пресс-центре, передает БЕЛТА.

Как сообщал Myfin.by, в стране общереспубликанский субботник пройдет 25 апреля. Такое решение принято постановлением Совета Министров от 16 апреля 2020 г. № 233.

Источник: Myfin.by
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Теги: Новости, Минск
 
 
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В Беларуси учебные занятия в школах перенесены с 27 на 25 апреля. Об этом сообщили в пресс-центре Минобразования.
 
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