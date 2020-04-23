Школьные занятия и субботник пройдут в один день

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«В соответствии с постановлением Совета Министров от 9 октября 2019 №688 организациям с учетом специфики работы предоставлено право осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством. В связи с этим считаем необходимым 25 апреля в учреждениях общего среднего образования провести учебные занятия с учетом переноса учебного дня с 27 апреля», – отметили в пресс-центре, передает БЕЛТА.