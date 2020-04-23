Курейчик: Чудо из чудес - статистика белорусского Минздрава

Источник материала: Ежедневник

фото: ilinterviews.com

Сколько бы не был прирост больных - умерших всегда 2-3, максимум 4 человека.

Прирост в день 90 больных - умирает 3 человека. 200 больных прирост - все равно 3 человека умерших. 400 больных прирост - опять те же 3 человека. Под 600 уже новых больных в день - все равно смертность - 3-4 человека в день. И вот получается удивительнейшая вещь в мире: на 3 апреля соотношение умерший/больные: 1 умерший на 87.7 человек больных. Через неделю: уже 1 на 93 человека. Еще через неделю: 1 умерший уже на 105 человек. А на сегодня 1 умерший уже аж на 125 больных. Чудо! Чем больше больных, тем меньше смертность. Во всех странах мира эти две кривые коррелируются: больше больных, больше умерших. И это логично и естественно, вирус забирает какой-то определенный процент больных в каждой стране. Где-то 3 процента, где-то 5-6, где-то, как в Швеции и все 12. И везде естественная связка: больше больных, больше умерших. Только в Беларуси обратная прогрессия - больше больных, меньше умирают. Ну не берет этот вирус беларусов! Не берет! Не мрут от него, как сказал президент…

Андрей Курейчик