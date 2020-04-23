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Новый хит? В Сеть попали характеристики и цена Xiaomi Redmi 10X
Источник материала: Tut.by
Бренд Redmi компании Xiaomi готовит к анонсу новый смартфон начального уровня под названием Redmi 10X. Ресурс FoneArena
Устройство уже прошло сертификацию в Китае, но официальный анонс пока не состоялся. На международном рынке аппарат, вероятно, назовут иначе — скорее всего, просто Redmi Note 9.
Аппарат оснастят экраном на 6,53 дюйма с IPS-матрицей и разрешением Full HD+. Процессором выступит MediaTek Helio G85. Оперативной памяти — 4 ГБ или 6 ГБ (LPDDR4X), постоянной — 64 ГБ или 128 ГБ (UFS 2.1). В активе окажется и слот под карточки microSD объемом до 512 ГБ. Емкость батареи — 5020 мА·ч, будет поддерживаться 18-ваттная зарядка.
Камера такая: 48 Мп + 8 Мп (ультраширокоугольная) + 2 Мп (макросъемка) + 2 Мп (сенсор глубины). Фронтальный фотомодуль — на 13 Мп.
В продажу в Китае аппарат поступит в корпусах синего, зеленого и белого цветов. Предполагаемая цена стартовой конфигурации — 140 долларов.
Ниже — цены других популярных у нас аппаратов Xioami:
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На международном рынке аппарат, вероятно, назовут иначе - скорее всего, просто Redmi Note 9.
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