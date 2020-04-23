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Почтовую продукцию к 75-летию Победы выпустят в Беларуси

23.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Почтовую продукцию к 75-летию Победы выпустят в Беларуси

Министерство связи и информатизации и РУП «Белпочта» подготовили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне разноплановую почтовую продукцию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе «Белпочты».

Почтовый блок «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» выйдет в обращение 30 апреля. Блок выполнен в виде треугольника, тираж — 20 тыс. А 8 мая выйдет в обращение почтовый блок «Совместный выпуск Беларуси и России. 75 лет Победы в Великой Отечественной войне» (тираж также 20 тыс.). Подготовлены шесть специальных памятных штемпелей.

Белорусская почта выпустит художественную бумагу «Письма войны»: по пронумерованным линиям собирается письмо в виде треугольника.

На 9 мая запланирована акция «Отправь весточку ветерану», в которой предусмотрены бонусы на пересылку почтового отправления.
Ранее в этом году вышли тематические художественные маркированные конверты.

 
 
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Министерство связи и информатизации и РУП «Белпочта» подготовили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне разноплановую почтовую продукцию,...
 
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