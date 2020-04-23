«Люди смогут побыть в самоизоляции». На МТЗ решили перенести одну майскую рабочую неделю на осень

Источник материала: Tut.by

Минский тракторный завод собирается уйти в недельный отгул с 4 по 8 мая, а пропущенные рабочие дни перенести на осень. Это связано со «снижением объемов реализации продукции из-за введения строгих мер по сдерживанию вируса COVID-19 в Европе и других странах мира». Соответствующий приказ руководства появился в телеграм-канале NEXTA. Как рассказали FINANCE.TUT.BY на МТЗ, перенос рабочих дней заодно позволит провести техобслуживание оборудования, а работники смогут самоизолироваться.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак

В частности, в опубликованном документе сказано, что понедельник, 4 мая, на МТЗ отработают в субботу, 26 сентября, 5 мая перенесут на 10 октября, 6 мая — на 24 октября, 7 мая — на 14 ноября, а 8 мая — на 28 ноября. Те, кто в эту майскую неделю был в отпуске, на больничном или в командировке, осенью отрабатывать ничего не будут.

На предприятии FINANCE.TUT.BY подтвердили, что неделя с 4 по 8 мая действительно будет нерабочей, а эти дни перенесут на осень.

— В большие выходные с 25 по 28 апреля у нас запланирована комплексная дезинфекция завода. 29 и 30 апреля — рабочие дни, но по соглашению с руководителем работники могут взять социальный или трудовой отпуск. Кроме тех, кто занят на основном производстве, потому что мы его не останавливаем, — рассказали на МТЗ. — А с 4 по 8 мая мы делаем перенос рабочих дней на осень — сентябрь, октябрь, ноябрь. Работать в эти дни будут только некоторые подразделения основного производства для выполнения необходимого накопления комплектующих для работы в течение мая и изготовления некоторой продукции. Но на простой мы не уходим, годовой баланс рабочих дней сохранится.

То есть некоторые работники смогут отдохнуть с 25 апреля по 10 мая (те, кто на 29 и 30 апреля уйдет в отпуск — социальный или трудовой).

Такому решению есть несколько причин, говорят на заводе.

— Во-первых, простаивает Россия. Во-вторых, в эти дни мы сможем провести техническое обслуживание оборудования. А в-третьих, люди смогут побыть в определенной самоизоляции. Мы ожидаем, что они не будут эту неделю ездить в общественном транспорте и ходить по большим магазинам, смогут посадить свои приусадебные участки. Главное — не выходить за пределы этого участка, вести себя разумно.

На МТЗ говорят, что те работники, у которых оплата повременная, на ней и останутся, а заработок тех, у кого сдельная, по-прежнему будет зависеть от объема производства.

— На годовую среднюю зарплату перенос рабочих дней не повлияет. В сентябре-октябре мы ожидаем увеличения спроса и поэтому приняли решение именно о переносе, а не о простое, чтобы у людей не ухудшилось положение по зарплате, — объясняют на предприятии.