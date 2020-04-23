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Компания из Витебска передала одной из местных больниц более 20 единиц техники
Источник материала: ОНТ
Белорусские компании активно поддерживают врачей по всей стране. Сегодня в Витебске крупный производитель техники передал в больницы 20 единиц оборудования.
Это микроволновые печи, чтобы медики могли в любое время иметь под рукой горячее питание. Поступят они в городские и районные больницы. А также специальная медтехника – термостаты. Они необходимы для бактериальных, вирусологических и биохимических исследований.
Предприятия, которые занимаются производством средств индивидуальной защиты, активно набирают персонал. Готовы трудоустроить более ста человек.
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Белорусские компании активно поддерживают врачей по всей стране. Сегодня в Витебске крупный производитель техники передал в больницы 20 единиц оборудования. ...
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