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Компания из Витебска передала одной из местных больниц более 20 единиц техники

23.04.2020 17:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Компания из Витебска передала одной из местных больниц более 20 единиц техники

Белорусские компании активно поддерживают врачей по всей стране. Сегодня в Витебске крупный производитель техники передал в больницы 20 единиц оборудования.    

Это микроволновые печи, чтобы медики могли в любое время иметь под рукой горячее питание. Поступят они в городские и районные больницы. А также специальная медтехника – термостаты. Они необходимы для бактериальных, вирусологических и биохимических исследований.

Предприятия, которые занимаются производством средств индивидуальной защиты, активно набирают персонал. Готовы трудоустроить более ста человек.

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Теги: Витебск
 
 
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Белорусские компании активно поддерживают врачей по всей стране. Сегодня в Витебске крупный производитель техники передал в больницы 20 единиц оборудования.    ...
 
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Ивьевский край
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Lida.Info
Единство
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