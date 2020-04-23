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В Слуцке появилась огромная сигарета на кровати. Что за арт-объект?

23.04.2020 18:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Слуцкие спасатели решили креативно привлечь внимание к проблеме курения в постели, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Слуцке появилась огромная сигарета на кровати. Что за арт-объект?

Напротив городского парка культуры установили яркий арт-объект. Композиция из сигареты, тлеющей на кровати, и огнетушителя – инициатива местного отдела по чрезвычайным ситуациям. В темное время суток инсталляция подсвечивается.

В Слуцке появилась огромная сигарета на кровати. Что за арт-объект?

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Новости Беларуси. Слуцкие спасатели решили креативно привлечь внимание к проблеме курения в постели, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Напротив городского...
 
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