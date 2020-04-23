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Белорусская Федерация футбола назвала дату старта женского чемпионата страны
Источник материала: ОНТ
Белорусская Федерация футбола назвала дату старта женского чемпионата страны — турнир начнется 30 апреля.
Ранее турнир был перенесен на неопределенный срок, но футболистки многих клубов, в том числе одного из главных фаворитов – «Минска», продолжали подготовку и проводили товарищеские матчи. Теперь они смогут выйти на поле и в официальных матчах. Первый тур женского чемпионата пройдет на следующей неделе.
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Белорусская Федерация футбола назвала дату старта женского чемпионата страны — турнир начнется 30 апреля. Ранее турнир был перенесен на неопределенный срок, но...
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