«Получаю и у нас, и в России». Зачтут ли заграничный стаж при начислении пенсии и когда это возможно

Источник материала: Tut.by

«Стаж работы в Грузии и Северной Осетии-Алании при назначении пенсии мне не зачли, только белорусский. Поэтому сейчас я получаю минимальную пенсию — 246 рублей», — рассказывает пенсионерка Светлана Кошевая. А вот Светлана Кравченко получает часть пенсии в Беларуси, а часть — в России. В Фонде социальной защиты населения говорят, что в последние годы Беларусь заключает международные договоры, по которым белорусы могут получать пенсию от нескольких государств пропорционально полученному там трудовому стажу либо отработанные там годы будут браться в расчет при начислении пенсии. Однако здесь есть много нюансов. FINANCE.TUT.BY вместе с компанией «ПриорЛайф» узнал, в каких случаях стаж работы за границей зачтут при начислении пенсии, а когда на это не стоит рассчитывать.





«Это смешные деньги, за 3 месяца в последний раз мне пришло около 26 рублей»

Светлана Кравченко получает часть пенсии в России, а часть — в Беларуси. Она говорит, что при назначении выплат у нее был выбор: получать все здесь или часть от соседей. Она выбрала второй вариант.



— Работать в Россию я поехала еще во времена СССР, по распределению, — рассказывает Светлана. — Закончила наш политехнический институт (теперь Белорусский национальный технический университет) по специальности "инженер-гидротехник". Меня распределили в Магаданскую область на строительство Колымской ГЭС. В общей сложности я там проработала 10 лет. Потом ушла в декретный отпуск. Это был период развала, на Севере жить стало очень сложно, тем более с маленькими детьми. Поэтому в 1992 году я вернулась в Беларусь, в Минск. Здесь у меня жили родители.

Светлана говорит, что в 90-е годы в Беларуси устроиться работать инженером было просто нереально. В то время они здесь просто были не нужны.

— Везде были увольнения, сокращения. Я стала на учет на биржу труда. В 1994 году мне предложили выучиться на налогового инспектора. Теперешнее Министерство по налогам и сборам (тогда это было не министерство, по-другому называлось) создало курсы на базе Финансово-экономического колледжа по подготовке таких специалистов, — продолжает собеседница. — Брали туда только людей с высшим образованием из числа тех, кто стоял на бирже труда. Выбор был небольшой, поэтому я согласилась. Мы отучились 4 месяца, и нас распределили по районным налоговым инспекциям Минска.

Там Светлана проработала 5 лет, с 1995 по 2000 год, а потом ушла в банк. До 2013 года она трудилась там, а затем ушла на пенсию.

— Документы для оформления пенсии подавал банк. Но справки о том, что я работала в России, собирала сама. Сделала запрос на Север. Организация, где я работала, до сих пор существует, поэтому проблем не возникло. Мне выслали по электронной почте все необходимые документы, потом еще и письмом, — рассказывает Светлана. — Несмотря на то, что я отработала там 10 лет, для расчета пенсии взяли только 4 года. Ведь для назначения берут только определенные промежутки стажа. Я понимала, что все пенсии друг от друга минимально отличаются, поэтому не вникала особо, как там и что рассчитывали.

Однако управление социальной защиты населения районной администрации, где живет Светлана, уточнило у нее, хочет ли она получать часть пенсии (за 4 года) из России или всю здесь.

— Я подумала и решила, а почему бы мне не быть еще и пенсионером России? По сумме выплат у нас и там выходило то на то, разницы по тем временам практически не было.

Но зато я получила российское пенсионное удостоверение и карточку социального страхования, — отмечает собеседница. — Теперь, когда я езжу в Россию (а я там бываю, у меня дочка в Москве живет), то пользуюсь всеми правами и льготами пенсионера.

Как рассказывает Светлана, сейчас из России раз в квартал поступают выплаты в нашу службу соцзащиты, она по курсу переводит их в белорусские рубли и зачисляет деньги ей на пенсионную карточку. «Конечно, это смешные деньги, за 3 месяца в последний раз мне пришло около 26 рублей», — говорит Светлана.

— В Беларуси я получаю пенсию чуть выше среднего, потому что зарплаты у меня были неплохие. На эти деньги жить не готова еще, поэтому продолжаю работать, — заключила собеседница.

«Когда назначили, это было 216 рублей, а сейчас 246 — жить на эти деньги нереально»

У Светланы Кошевой не такая позитивная история, потому что стаж, заработанный за границей, в Беларуси при назначении пенсии ей не зачли. Поэтому пенсия у женщины сейчас очень скромная.

— Я родилась и выросла при Советском Союзе. Отец военнослужащий, офицер. Его после Германии направили в Грузию, в Тбилиси. Там я оканчивала школу, — рассказывает Светлана. — После окончания мама не разрешила мне ехать поступать в тот институт, куда я хотела, поэтому я пошла работать на завод, при котором было радиотехническое училище. Подумала, что стоит так поступить, чтобы и стаж шел, и не дурью маялась.

Через год с лишним Светлана уехала поступать в медицинский институт в Северную Осетию-Аланию. Но так вышло, что ее не приняли на дневное отделение.

— Тогда по закону для поступления нужно было иметь год стажа работы санитаркой-уборщицей. Я до этого работала санитаркой в госпитале пограничников — параллельно с работой на заводе. Но этого не хватило. Я пошла на вечернее подготовительное отделение, на нулевой курс при институте. Днем работала, вечером училась, — продолжает собеседница. — То есть трудовой стаж у меня начался сразу после школы и продолжился в Северной Осетии-Алании. Потом я вышла замуж за военного и переехала в Беларусь. На тот момент у меня было больше 5 лет стажа.

В Беларуси Светлана не сразу устроилась на постоянную работу. Некоторое время она ухаживала за сыном-инвалидом.

— Пока были маленькие дети, работала дворником, в аэропорту работала, потом устроилась в школу-интернат для слабослышащих и глухих детей, — перечисляет она. — Когда дошло дело до пенсии, оказалось, что у меня не хватает белорусского стажа, чтобы получить пенсию по возрасту. Я собиралась уйти на отдых как все, в 55 лет. Но мне сказали, что нужно еще поработать. Я сделала запрос в Северную Осетию-Аланию, чтобы прислали документы, что я там работала. Но мне сказали, что стаж ни из Грузии, ни из Серерной Осетии-Алании мне в любом случае не зачтут, даже если я предоставлю документы. Только потрачу время, нервы и деньги. Кстати, даже учебу в этих странах не зачли в стаж, хотя в СССР учитывали и учебу, и службу в армии.

Светлану не обрадовало такое положение вещей, поэтому она решила собрать документы со всех временных мест работ. Так у нее все-таки получилось выйти на необходимый для получения пенсии минимум.

— Если бы мне посчитали весь стаж, в том числе и время, что я ухаживала за больным ребенком, то это было бы 30 с лишним лет. Но зачли только белорусский, получилось 20 лет. Поэтому я получаю минимальную пенсию. Когда назначили, это было 216 рублей, а сейчас 246. Жить на эти деньги нереально. Особенно в городе, где огромные коммунальные платежи и все остальное тоже обходится недешево, — подытожила собеседница.

«Размер пенсии в Беларуси будет исчислен только с учетом своего стажа»

В Фонде социальной защиты населения Минтруда и соцзащиты рассказали, в каких случаях заграничный стаж при начислении пенсии зачтут, а когда на это рассчитывать не стоит.

— По закону пенсия в Беларуси назначается людям, которые постоянно живут на территории нашей страны, — рассказывают в ФСЗН. — При назначении в Беларуси в стаж учитываются периоды работы в СССР и работы с уплатой обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения. С 1 августа 2006 года у людей, которые работают за пределами Беларуси, появилось право самостоятельно, в добровольном порядке уплачивать страховые взносы в бюджет фонда и таким образом формировать свои пенсионные права в нашей стране.

В ФСЗН сказали: для того чтобы стать на учет в качестве плательщика страховых взносов, нужно обратиться в территориальное подразделение фонда соцзащиты. Также там напомнили, что если человек выезжает на постоянное жительство за пределы страны, назначенная пенсия выплачивается за 6 месяцев вперед перед отъездом. Международными договорами Беларуси в области пенсионного обеспечения могут быть предусмотрены и другие правила.





— В последние годы Беларусь заключает международные договоры, основанные на пропорциональном принципе выплаты пенсии, — отмечают в фонде. — В соответствии с ними государство, на территории которого выполнялась работа и в пенсионный фонд которого уплачивались взносы (то есть формировалось пенсионное право), принимает на себя обязательства платить пенсию за период такой работы. Сегодня у Беларуси такие договоры заключены с Литвой, Латвией, Россией, Азербайджаном, Чехией, Эстонией, Польшей и Молдовой. Договоры с двумя последними в силу пока еще не вступили.

Как рассказали в ФСЗН, по договорам с Литвой, Россией, Азербайджаном и Молдовой за стаж работы на территории СССР обязательства по назначению пенсии берет на себя государство, где человек живет. По договору с Латвией за время работы на территории Латвийской ССР вопрос о назначении пенсии рассматривается Латвией. Этот же подход к учету работы закреплен и в договоре с Эстонией.

— Все перечисленные договоры предусматривают возможность при определении права на пенсию учесть совокупный стаж. К примеру, у человека, который живет в Беларуси, имеется стаж работы с уплатой страховых взносов в наш ФСЗН продолжительностью 15 лет, а также стаж на территории России, скажем, 10 лет. Поскольку имеющийся стаж в Беларуси не дает права на пенсию по возрасту (в 2020 году, напомним, для этого требуется не меньше 17 лет и 6 месяцев), то на основании норм международного договора для определения права на пенсию учитывается страховой стаж в России. "Если он не совпадает по времени приобретения", — оговариваются специалисты ФСЗН. Однако размер пенсии в Беларуси будет исчислен только с учетом своего стажа, то есть за 15 лет. За 10 лет стажа работы в другой стране пенсию назначит Россия по своему законодательству и будет ее выплачивать в Беларусь.

Также в ФСЗН сказали, что «в части, не противоречащей положениям двухсторонних договоров, применяются положения Соглашения о пенсионном обеспечении граждан государств — участников СНГ от 13 марта 1992 года». Это значит, что при назначении пенсии гражданам государств СНГ, заключившим это соглашение, засчитывается трудовой стаж, приобретенный на территории любого из этих государств, а также на территории бывшего СССР, до вступления в силу это документа. Все расходы по выплате пенсий возлагаются на государство, которое представляет пенсионное обеспечение.

— При этом для учета стажа работы на территории этих государств человеком должна быть предоставлена информация об уплате в это время взносов в пенсионный фонд государства, где он работал.

Какие варианты у тех, кто не смог выработать страховой стаж?

Итак, в Беларуси для получения трудовой пенсии нужно выработать минимальный страховой стаж (это период работы, при котором уплачивались страховые взносы в ФСЗН). В нынешнем году он составляет 17,5 года. Те, кто его не выработал (в том числе из-за работы за границей, где не учитывался такой стаж) или не смог его подтвердить при выходе на пенсию, будут получать только социальную пенсию — чуть больше 120 рублей. К примеру, в России и Украине те, кто из-за нехватки страхового стажа попал в «пенсионную ловушку», могут докупить несколько недостающих лет и начать получать полноценную трудовую пенсию. В Беларуси такой возможности нет.

У тех, кому не хватило страхового стажа для трудовой пенсии (либо если человек понимает, что не успеет его «насобирать» до скорого выхода на заслуженный отдых), есть несколько вариантов, как решить этот вопрос. Среди них — попробовать «нагнать» стаж, работая на пенсии. Но здесь есть нюанс. С 2016 года этот минимальный страховой стаж начал повышаться каждый год на полгода до тех пор, пока не достигнет 20 лет. То есть если пытаться доработать недостающий стаж, то по факту за год получится «нагнать» только полгода.

Из других вариантов, как обеспечить финансовую безопасность в старости, понимая, что не хватает страхового стажа, а до выхода на пенсию осталось еще несколько лет, — оформить договор пенсионного страхования через страховую компанию. Это можно сделать как самостоятельно, так и за другого человека, то есть сделать ему подарок, перечисляя взносы. Для заключения договора достаточно предоставить свой паспорт и копию паспорта вашего родственника. При достижении пенсионного возраста накопленные деньги можно забрать единовременно или получать ежемесячную прибавку к государственной пенсии. В компании «ПриорЛайф» приводят пример: если начать делать ежемесячные отчисления в размере 50 долларов для 48-летней женщины, к моменту выхода на пенсию она получит $6430 единовременно. Или же дополнительные $115 в течение 5 лет. При этом страхователь в качестве бонуса получит еще $780 в виде налоговой льготы.

Еще один вариант — вложиться в недвижимость или ценные бумаги, но для этого нужны солидные суммы денег.

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