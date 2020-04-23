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В Любанском районе при пожаре погиб мужчина
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пожар в Любанском районе закончился трагедией. Сообщение о возгорании дома в деревне Закальное поступило в МЧС ночью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили внутри помещения 60-летнего мужчину. Он погиб. Огонь полностью уничтожил кровлю и имущество. Одна из возможных причин пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.
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Новости Беларуси. Пожар в Любанском районе закончился трагедией. Сообщение о возгорании дома в деревне Закальное поступило в МЧС ночью, сообщили в программе...
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