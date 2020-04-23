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Необычную трансформацию груза выявили белорусские таможенники у российской фирмы

23.04.2020 19:08 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Витамины вместо косметики. Необычную трансформацию груза выявили белорусские таможенники у российской фирмы. Грузовик Volvo с полуприцепом-контейнером отечественные стражи  остановили для проверки на олимпийской трассе. По документам, белорусская фирма отправила в восточную страну-соседку косметические средства, текстиль и белье. На деле оказалось, что эта фура - фактически мобильный тайник. Он был оборудован за фальшстенкой из теплоизоляционных плит. А там было спрятано 20,5 тонн польских свежих груш. Серый товар оценен почти в 35 тысяч белорусских рублей. Более того, таможенники выяснили, что грузовой отсек авто опломбирован поддельным средством идентификации. Да и документы на товар поддельные - это подтвердила белорусская компания, которая значилась отправителем, на самом деле она не имеет никакого отношения к перевозимому товару. 

 
 
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Витамины вместо косметики. Необычную трансформацию груза выявили белорусские таможенники у российской фирмы. Грузовик Volvo с полуприцепом-контейнером...
 
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Ивьевский край
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Lida.Info
Единство
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Слуцк Город
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