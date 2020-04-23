Из Ташкента эвакуировали 18 белорусов

Источник материала: ОНТ

Из Ташкента в Москву самолетом эвакуировали 18 белорусов, сейчас они направляются к белорусско-российской границе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу посольства Беларуси в России.

Фото: ИА PrimaMedia

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