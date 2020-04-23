|
Из Ташкента эвакуировали 18 белорусов
Источник материала: ОНТ
Из Ташкента в Москву самолетом эвакуировали 18 белорусов, сейчас они направляются к белорусско-российской границе,
Фото: ИА PrimaMedia
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из Ташкента в Москву самолетом эвакуировали 18 белорусов, сейчас они направляются к белорусско-российской границе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)