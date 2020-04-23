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Мини-завод по производству алкоголя выявили в Ивьевском районе

23.04.2020 19:22 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Сугубо в личных целях. Именно так пояснил производство самогона 30-летний хозяин лесного бровара. Мини-завод по производству алкоголя выявили в Ивьевском районе. У правоохранителей была информация, что в одном из лесных хуторов работает бутлегер. Когда это сообщение проверила транспортная милиция и сотрудники РОВД, работа кипела полным ходом. Как отметили оперативники, владелец завода подошел к процессу профессионально - использовал спиртометры и технологию двойного перегона, а также насосы для поддержания необходимого давления, исходя из показаний приборов. Изъято около четырех с половиной тонн браги. 
 
 
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Сугубо в личных целях. Именно так пояснил производство самогона 30-летний хозяин лесного бровара. Мини-завод по производству алкоголя выявили в Ивьевском районе. У...
 
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